Лето все ближе: точный прогноз погоды в Молдове на 4 и 5 апреля

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КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Во вторник на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы на севере еще возможна минусовая температура – до —1 градуса по Цельсию, но уже днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление – нормальное.

© Sputnik/ Евгений Биятов Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

В последующие дни ожидаются еще более высокие температурные показатели. Если ночью 4 апреля синоптики прогнозируют +2, +5, то днем столбик термометра покажет +16, +21 градус. В четверг ночью воздух прогреется до +4, +9 градусов, а днем – до +16, +21 градуса.

Праздники и народные приметы

В старину 3 апреля отмечали Катаник. Обычно в это день в последний раз катались на санях. Затем их чистили и убирали до следующей зимы. Крестьяне 3 апреля меняли обувь с валенок на лапти из бересты.

По традиции, в этот день люди качались по пашне и просили добрых духов дать урожай чистого зерна. Считалось, что 3 апреля нельзя смотреть на ночное небо, так как падающая звезда сулила несчастья.

Иногда 3 апреля брали из печи уголь или золу, заворачивали в тряпицу и прикладывали к больному месту. Считали, что лихорадка жара испугается и сбежит из дома.

А еще считали, что если 3 апреля будет гроза, то год станет урожайным. Обильное сокодвижение в деревьях березы означало, что лето будет ненастным. Если к этому дню зацветала мать-и-мачеха или появлялись комары, то все знали, что скоро еще потеплеет. Синие облака на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо, а лелтые лучи у восходящего солнца предвещали хорошую погоду.