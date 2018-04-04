Погода на Пасху в Молдове: готовить зонтики или доставать босоножки

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Пасху жители Молдовы ждут с большим нетерпением. Это не только религиозный праздник, который у нас глубоко чтят, но и сразу несколько выходных подряд.

© Sputnik/ Егор Еремов Пасха 2018 — как правильно отметить и какого числа праздновать

В преддверии Пасхи в Молдову из-за рубежа начинают возвращаться трудовые мигранты, а жители Кишинева отправляются на малую родину. Праздники, как правило, жители страны проводят на природе. О том, какую погоду стоит ожидать на Пасху, Sputnik рассказала начальник центра по изменению климата Татьяна Бугаева.

"Пасха должна быть теплой. По прогнозу ожидается +16..+21 и без осадков. Пока слабые осадки ожидаются 6 апреля", — отметила Бугаева.

Синоптики прогнозируют такую теплую погоду уже со среды. Ночью воздух прогреется до +2..+7 градусов по Цельсию, а днем — от +16 до +21.