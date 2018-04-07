Избавляемся от дубленок: зим в Молдове не будет

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Связанное с деятельностью человека изменение климата привело к повышению температуры в Молдове, утверждают отечественные синоптики. Наибольшим образом это ощущается зимой, этот период года в нашей республике стал более мягким и теплым.

"Есть повышение температур на один градус за столетний период. Из них, в годовом масштабе, вносит наибольший вклад зима, зимы у нас стали теплее. И только осень осталась без особых изменений за последние 100 лет. В остальные три сезона мы констатируем потепление", — сказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова начальник Центра по изменению климата Госгидрометеослужбы республики Татьяна Бугаева.

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В последние 20 лет короткие и теплые зимы стали не редкостью в Молдове, добавила ее коллега, руководитель центра агрометеорологического мониторинга Татьяна Миронова. Не исключение и прошедший зимний период.

"В этом году зима началась 9-14 января, тогда был зафиксирован устойчивый переход через ноль градусов. Декабрь был осенним по температурному режиму, но вот март получился на 1-2 градуса ниже нормы", — добавила синоптик.

По словам собеседницы, модели изменения климата в нашей стране предполагают, что у нас будет бурный рост температуры и осадков, при этом сухость климата увеличится.

"Отношение осадков, которые будут приходить, и температуры, которая будет расти, все равно будет непропорционально. У нас и так засушливый климат. Осадки не смогут компенсировать рост температур", — заключила специалист.

Впрочем, в Молдове влияние глобального потепления на климат не столь ощутимо, как, например, в Израиле, Египте, Ливане и Турции. Израильские ученые прогнозируют, что в случае сохранения выбросов парниковых газов в нынешних объемах продолжительность летнего периода к середине века вырастет на 25%, а к концу — на половину. Таким образом, сухой и жаркий период в этих странах увеличится до 6 месяцев, а сезон дождей сократится до двух.