Погода в Молдове на Пасху: солнечно и без дождя

Метеорологи прогнозируют на пасхальные праздники сухую и теплую погоду - наступило отличное время для прогулок.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 апреля на севере страны ожидается +4..+7 градусов, в центре и Кишиневе столбики термометра покажут +5..+8, на юге — на градус больше. Дождя не будет.

В день Пасхи можно будет насладиться поистине весенним теплом. Погода будет благоприятна для выезда на природу.

8 и 9 апреля днем синоптики прогнозируют на севере +17..+20, в центре республики +18..+21, на юге Молдовы до 22 градусов выше нуля.

До конца недели сохранится теплая погода без осадков.

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Сохраняется желтый код опасности в связи с гидрологической угрозой. Из-за увеличения сброса воды из водохранилища Костешты-Стынка до 20 апреля ожидаются подъемы уровня воды на участках Костешты-Унгены, Унгены-Леово, Леово — устье реки.

Метеорологи предупреждают также о выходе воды на пойму и подтоплении земельных угодий в местах прорыва государственных валов и из-за подтопления от реки Дунай.