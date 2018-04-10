В Молдову пришла весна: точный прогноз погоды на 11 и 12 апреля

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КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Во вторник на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +19, +20 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 6 + 8 градусов.

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Ветер будет дуть с юго-запада. Его порывы достигнут 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление – нормальное.

Днем возможны значительные геомагнитные возмущения, переходящие в малые геомагнитные бури, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

В последующие дни — 11 и 12 апреля — ожидаются еще более высокие температурные показатели. В обеденные часы столбик термометра покажет +20, +22 градуса.

Праздники и народные приметы

Обычно к этому времени уже теплело, и снег таял.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу — его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман.

Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

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Считалось, что 10 апреля обязательно нужно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной в омут не утянул. Также 10 апреля около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться.