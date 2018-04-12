Тепло и без дождей: точный прогноз погоды в Молдове на 13 и 14 апреля

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +23 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 8 + 10 градусов.

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Атмосферное давление – нормальное.

Днем возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

В последующие дни — 13 и 14 апреля — ожидается погода без осадков.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Столбик термометра поднимется до + 22+24 градусов в обеденные часы.

Праздники и народные приметы

Говорили, что именно на День Иоанна Лествичника начинал беситься Домовой — он не узнавал жильцов своего дома и безобразничал. Чтобы 12 апреля дух не нанес людям никакого время, его задабривали различными способами. Также считалось, что лучше не выходить во двор без особой необходимости, чтобы не попасться домовому на глаза.

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Рассказывали, что это время, когда домовой меняет свой кожный покров на новый или женится на ведьме. Этим и объясняется его беспокойное поведение. Поэтому, в день 12 апреля славяне старались загнать в хлев весь скот, запереть его там, отправиться домой и даже не выглядывать в окна, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками.