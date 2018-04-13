10:01 13 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка

Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 14 и 15 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
120 0 0

Читайте на нашем сайте точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +23 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 8 + 10 градусов. 

Причина аномальной погоды — странное таяние льдов в Арктике, говорят ученые>>>

Атмосферное давление – нормальное. 

Днем возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением! 

В последующие дни — 14 и 15 апреля — ожидается погода без осадков. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Столбик термометра поднимется до + 22+24 градусов в обеденные часы. 

Праздники и народные приметы

В народе праздник называли Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Молились святому Ипатию, если у роженицы открывалось внутреннее кровотечение, а также для того чтобы увеличить количество грудного молока. Кроме того, именно в день 13 апреля к святому Ипатию обращались с просьбой дать защиту от нечисти.

Магические свойства метеоритного камня, найденного в Молдове>>>

Народные поверья говорили, что бесы вездесущи и могут проникнуть в человека через питье, еду. Также бесы могли проникнуть в неперекрещенный сосуд. Говорили, что черти могли ноги отдавить, толкнуть, напугать, вселиться в человека. Кстати, верили, что бесы 13 апреля могут поразить конкретную часть тела человека, у которого онемеет конечность, губа вздуется, ноги отнимутся. Распознать черта в человеке мог ребенок, которому не исполнилось 7 лет, или человек, который находится под защитой иконы. 

По теме

У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность
Теги:
прогноз погоды, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    На что жалуетесь?

    Необоснованные вызовы скорой помощи в Латвии подорожают на 40% - по каким критериям будет определяться необходимость обращения к медикам?

  • Nord Stream 2 / Северный поток - 2
    Против "Потока"

    Литва и Украина договорились вместе противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2".

  • Открытие бетапроменада в Таллинне.
    Новая история

    В Таллинне бывшая крепость Петра Великого станет Музеем красного террора: о том, как в Эстонии продолжают переписывать историю – в материале Sputnik.

  • Бизнесмены обсуждают деловой вопрос, архивное фото
    Внушает оптимизм

    В 2017 году пессимистов в оценке ситуации на белорусском фондовом рынке было больше половины опрошенных, в этом году их немногим более 12%.

  • Грузинская актриса Лейла Абашидзе
    Прощание с Актрисой

    Ее красота и талант навсегда вошли в сокровищницу грузинского кино. Sputnik Грузия вспоминает лучшие роли Лейлы Абашидзе.

  • Абхазская делегация во главе с министром Тамазом Цахнакия приняла участие во всемирном конгрессе-выставке Hestourex в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма
    Здоровый акцент

    Абхазская делегация впервые приняла участие во всемирном конгрессе "Hestourex" в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма в Турции.

  • Девочка набирает воду из колонки. Архивное фото
    Живительная влага

    Европейский банк реконструкции и развития выделит 86 миллионов долларов на обеспечение питьевой водой регионов Кыргызстана.

  • Международная выставка-ярмарка Российское образование Душанбе-2018
    Тяга к знаниям

    В столице Таджикистана открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

  • Подписание документа, архивное фото
    Надо уточнить

    В связи с недавней стрельбой узбекскими пограничниками по кыргызстанцу пограничные ведомства двух стран обсудили делимитацию границ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневском аэропорту провели учебную тревогу в связи с пожаром
В аэропорту Кишинева прозвучала пожарная тревога, была объявлена эвакуация
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Учебная тревога в Кишиневском аэропорту
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Советской Молдавии: детали легендарного визита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться