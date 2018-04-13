Какими будут выходные: точный прогноз погоды на 14 и 15 апреля

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КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +23 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 8 + 10 градусов.

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Атмосферное давление – нормальное.

Днем возможны малые геомагнитные бури, переходящие в сильные, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

В последующие дни — 14 и 15 апреля — ожидается погода без осадков.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Столбик термометра поднимется до + 22+24 градусов в обеденные часы.

Праздники и народные приметы

В народе праздник называли Ипатий, Канун Пролетья, Ипатий Чудотворец, Ипатий-разрешительнеплодства и бесчадия. Молились святому Ипатию, если у роженицы открывалось внутреннее кровотечение, а также для того чтобы увеличить количество грудного молока. Кроме того, именно в день 13 апреля к святому Ипатию обращались с просьбой дать защиту от нечисти.

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Народные поверья говорили, что бесы вездесущи и могут проникнуть в человека через питье, еду. Также бесы могли проникнуть в неперекрещенный сосуд. Говорили, что черти могли ноги отдавить, толкнуть, напугать, вселиться в человека. Кстати, верили, что бесы 13 апреля могут поразить конкретную часть тела человека, у которого онемеет конечность, губа вздуется, ноги отнимутся. Распознать черта в человеке мог ребенок, которому не исполнилось 7 лет, или человек, который находится под защитой иконы.