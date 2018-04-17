Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 18 и 19 апреля

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КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается теплая, солнечная погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +21 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 7 + 8 градусов.

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Атмосферное давление – нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

В последующие дни — 18 и 19 апреля — ожидается дождливая погода. Немного похолодает.

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Столбик термометра поднимется до + 17+19 градусов в обеденные часы. Велика вероятность осадков.

Праздники и народные приметы

Обычно на Осипа устраивали смотрины ольхе — имелось в виду наблюдение за деревом и определение той поры, когда оно начнет цвести. Также 17 апреля слушали сверчков, наблюдали за поведением пчел и пытались понять, когда можно выставлять ульи.

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В народном календаре праздник 17 апреля трактуется следующим образом. Считалось, что в день Иосифа свой голос подает журавль и сверчок. Поскольку журавлей считали защитниками от зла, им часто молились о защите от сильных ветров и злых сил.