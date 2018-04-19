Солнечно и ясно: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 апреля

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КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы ожидается переменная облачность, днем прогнозируется теплая, солнечная погода без осадков.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +19, +20 градусов.

В ночные часы ожидается температура до + 8 + 9 градусов.

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Атмосферное давление – нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В последующие дни — 20 и 21 апреля — ожидается дождливая погода. Немного похолодает. Столбик термометра поднимется до + 17+19 градусов в обеденные часы. Велика вероятность осадков.

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Обычно именно по погоде в этот день судили о том, каким будет урожай яровых, овощей, клевера, хлеба. Говорили 19 апреля: "Если на Евтихия безветренно — то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный — колосья хлебные собьет". Также наблюдали за дикими утками. Если они 19 апреля были упитанными, то весенние дни будут долгими.

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Обычно к этому времени в садах начинали повсеместно зацветать яблони, а их обычно соотносили с девичьей красотой, невинностью. Часто свадебная песнь, в которой присутствовал символ яблони, ассоциировался с невестой. Девушки иногда гадали на суженого, следили за приметами, многие из них занимались подготовкой приданого, готовились к свадьбе.