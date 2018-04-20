Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 апреля

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. По прогнозам синоптиков, на территории Молдовы днем прогнозируется теплая, солнечная погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +19, +20 градусов.

В ночные часы ожидается температура до + 8 + 9 градусов.

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Атмосферное давление – нормальное. Геомагнитная обстановка спокойная.

В последующие дни — 20 и 21 апреля — столбик термометра поднимется до + 17 +19 градусов в обеденные часы.

Народные приметы

В этот день нельзя было из окна выглядывать — беду накличешь.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

А вот, на улицу 20 апреля все выходили с радостью и наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Проводили большое количество обрядов, посвященных русалкам.

Существовали и приметы. Считалось, если этих духов задобрить 20 апреля, то они будут хранить мужчин и детей от всяких напастей. Неудивительно, что обряды выполнялись именно женщинами — они просили русалок о том, чтобы в их семьях не было утопленников. Верили в то, что летом и в середине весны русалок можно увидеть в огородах, около бань или в овинах. Также русалка могла постучать в двери. В народе рассказывали истории о том, что русалками обычно становятся девушки, которые умерли перед своей свадьбой или были задушены во сне матерями. Также к ним причисляли самоубийц. Говорили, что русалки водятся в лесах, в поле и на воде. В русском фольклоре русалка описывалась как очень опасное существо, которое томилось и мешало жить другим людям.