Каким будет начало недели: точный прогноз погоды на 24 и 25 апреля

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник в Молдове ожидается ясная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23.

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Ветер — западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

Однако уже во вторник, 24 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами — даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

Народные приметы и традиции

Говорили, что именно Терентий Маревный указывал на те приметы, которые помогут судить о пахоте. 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода, Днем Терентий Маревного. К этому моменту снег начинал таять везде и превращался в грязное месиво, которое не высыхало даже под солнечными лучами. Но существовали в народе специальные ободряющие приметы. Например, 23 апреля говорили, что, если правая нога увязнет раньше, чем левая, то это к добру. Также была распространена следующая традиция. Славяне выходили на улицу в этот день и внимательно смотрели на Восток. Если солнце окружено маревом, то эта примета сулит, что год будет урожайным, и наоборот.