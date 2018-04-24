На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 25 и 26 апреля

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник в Молдове ожидается переменная облачность, днем возможны осадки (дожди и грозы), в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов

Ветер — западный. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В среду, 25 апреля, и четверг, 26 апреля, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а местами — даже с грозами. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

Народные приметы и традиции

Полевод, Водополье, Водопол, Половодье, Антип, Антипа, Антип-половод, Антипы-водополья, Антип-водогон — старинные названия дня.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В четвертый день третьей декады апреля гадали о погоде. Вскрытие рек в этот день сулило прекрасный урожай и хорошее лето, его отсутствие — обещало непогоду и неурожай. Работы по посадке и посеву не проводили, считая этот день неблагополучным для семян и рассады.

Святого этого дня, Антипа, в народе называли Водополом или Водогоном, как раз по той причине, что продолжалось половодье.

Антипий почитался как целитель зубных и других болезней. По обычаю, если у человека болел зуб, то надо было приложить к нему и подержать монетку из серебра, затем вынуть, проделать в ней отверстие и подвесить к иконе св. Антипия. В скором времени после такого обряда зубы переставали беспокоить.

Этот священномученик являлся учеником св. апостола И. Богослова и епископом Пергамской церкви.