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Погода в Молдове: точный прогноз на 27 и 28 апреля

© Sputnik /
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (330)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода,  без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

Сейсмограф. Землетрясение
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В ближайшие два дня — 27  и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18..+21. 

Народные приметы и традиции

Это был период цветения медуницы. Также отмечали, что 26 апреля начинают вылетать шмели. Чествовали зайцев, говорили, что в этот день они отмечают свои именины.

Также к концу апреля начинает куковать кукушка. Считалось, что именно 26 апреля медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе разнообразные отвары и снадобья, отправлялись в лес на ее заготовку.

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Медуница росла на опушках, полянах лиственных и смешанных лесов.

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Ее также использовали в приготовлении еды, добавляя в салаты. Что касается медуницы, то основное ее отличие от других растений заключается в том, что в зависимости от стадии цветения окраска лепестков становится разной. Сначала появляются розовые бутоны, потом цветы приобретают фиолетовый или синий оттенок. Как правило, расцветает медуница одновременно с подснежниками. Она известна как растение, которое оказывает положительное воздействие на человеческий организм, а потому, неудивительно, что медуница используется в народной медицине даже сегодня.

Тема:
Погода в Молдове (330)

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Погода
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