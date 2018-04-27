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Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля

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Погода
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Тема:
Погода в Молдове (331)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов.

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 

В ближайшие два дня — 27  и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18..+21. 

Народные приметы и традиции

Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь.

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Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине — родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.

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27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню. Крестьяне заранее, перед 27 апреля, перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе день 27 апреля получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого Евставфия.

Тема:
Погода в Молдове (331)

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Теги:
дождь, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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