Молдову накрыли дожди: точный прогноз на 28 и 29 апреля

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, в ночные часы столбики термометров покажут +7..+10 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20..+23 градусов.

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +18..+21.

Народные приметы и традиции

Обычно говорили, что в этот день вороны купаются в лужах и ручьях вместе с воронятами и после этого отпускают их в самостоятельную жизнь.

Кстати, 27 апреля были распространены смотрины и сватовство по той же причине — родители с легкостью отпускали детей из семьи для того чтобы они создали свою семью и свой дом.

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27 апреля открывался сезон для земледельцев. Снег уже окончательно сходил с полей, устанавливалась теплая погода, и заморозков уже не было. Все это позволяло начать полевые работы и выходить на пашню. Крестьяне заранее, перед 27 апреля, перебирали в закромах семена, и теперь просто оставалось взять их с собой в поле, посадить и ожидать богатого урожая. В народе день 27 апреля получил самые разные названия: Мартин-лисогон, Птичьи обереги, Вороний праздник, Евстафий, Мартын. В православии 27 апреля почиталась память святого Мартына и святого Евставфия.