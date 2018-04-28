Погодные рекорды Молдовы 28 апреля

Самая низкая и максимально высокая температура в конце апреля – об этом рассказали молдавские метеорологи.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. В апреле вот уже несколько недель сохраняется теплая погода. Но всегда ли так было? Ответ – нет.

© Sputnik / Евгений Биятов Сразу два "желтых кода": синоптики обещают заморозки в Молдове

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы страны, 64 года назад, 28 апреля 1954 года столбик термометра едва преодолел нулевую отметку. Тогда приборы зарегистрировали всего +0,2 градуса по Цельсию.

А вот 28 апреля 2012 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Столбик термометра в этот день прогрелся до +30,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 28 апреля, составляет 30,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.