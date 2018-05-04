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На Молдову надвигаются дожди: точный прогноз на 5 и 6 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (251)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается солнечная погода, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов. Днем ожидаются дожди. 

Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное. 

В ближайшие два дня — 5 и 6 мая — синоптики прогнозируют переменную облачность, днем возможны осадки. Дневная температура в среднем составит +26,+29 градусов. 

Народные приметы и традиции

Обычно в православной церкви 4 мая почитали память святого Прокла. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

В народе верили, что он помогает защититься от злой силы. Старейшины села часто проводили в этот период большое количество обрядов. Так, они 4 мая выходили за околицу и начинали выкрикивать проклятия в адрес нечистой силы, повернувшись лицом на западную сторону. Было распространено верование о том, что в ночь на 4 мая ведьмы делали траву ядовитой, а потому, следовало сделать все, чтобы изгнать их из полей и огородов. В старину день 4 мая называли по-разному: Федор-ляльник, Федор, Прокул, Ляльник. Старались 4 мая не работать, а уделять внимание именно разнообразным обрядам, поскольку считалось, что ведьмы могут навредить скотине и погубить ее.

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А ведь именно от домашних животных напрямую зависела жизнь человека в старину. Почему старейшины 4 мая обращались на Запад при проведении обрядов? Все дело в том, что православная церковь связывала западную сторону с темными силами, ведь Восток, согласно преданиям, является местом обитания Бога. К слову, вход в церковь именно по этой причине ориентирован на восточную сторону как символ воцерковленного человека, идущего навстречу свету. 

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (251)

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Теги:
дождь, Молдова, Кишинев, Прогноз погоды, Погодная статистика, Погодные аномалии
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