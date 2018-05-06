Надвигаются грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 мая

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидаются грозы. В ночные часы столбики термометров покажут +11 + 14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +23 +26 градусов.

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Ветер —северо-восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В понедельник, 7 мая, ожидается солнечная погода без осадков. В последующие дни и почти до конца недели прогнозируют грозы.

Дневная температура в среднем составит +18 +24 градусов.

Народные приметы и традиции

Сегодня Егорий Вешний или Юрьев день. Название происходит от имени святого Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Егорием или Юрием.

В этот день на большинстве территорий проводили обряд первого выгона скота, собирали лечебные травы, устраивали ритуальные трапезы, совершали аграрные обряды и жгли костры.