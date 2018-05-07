Погода в Молдове: точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 мая

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается переменная облачность, при этом возможны грозы. В ночные часы столбики термометров покажут +14 + 18 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +24 +27 градусов.

Ветер —восточный. Его порывы достигнут 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

В ближайшие два дня — 8 и 9 мая — ожидается переменная облачность, возможны осадки. До конца недели синоптики прогнозируют грозы.

Дневная температура в среднем составит +18 +24 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы и традиции

7 мая 2018 года отмечается народный праздник Евсеев день. Также в народе этот день называют Евсей — Овсы отсей, День Евсея, Евсей.

В церковном календаре 7 мая — это день памяти мученика Евсевия Никомидийского.

Сведений о святом мученике Евсевии до наших дней дошло очень мало. Известно то, что он был в числе тех, кто присутствовали при мучениях Георгия Победоносца. Кроме Евсевия еще сорок человек стали свидетелями страданий великомученика и его непреклонности и несгибаемости. Все эти люди после увиденного уверовали во Христа.