Дождливо и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 9 и 10 мая

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КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. После довольно продолжительного периода непривычно жаркой в это время года погоды во вторник на территории Молдовы ожидается небольшое похолодание и кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +10, +15 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +20, +25 градусов.

© Sputnik / Евгений Биятов Погодные рекорды Молдовы 8 мая

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление – нормальное.

В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Точно такая же температура воздуха ночью и днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, установится 9 и 10 мая. А кратковременные грозовые дожди, как ожидают метеорологи, будут идти в республике до пятницы, 11 мая.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 9 мая отмечает День Святого Марка. В народе было распространено верование относительно того, что именно на Марка из теплых краев возвращаются певчие птицы. Конечно же, с этим явлением было связано большое количество разнообразных примет.

Говорили, что к 8 мая должны раскрыться почки у вишни, груши и осины. В народе праздник называли по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание.

© Sputnik / Igor Ageyenko Смотри в оба: астрологический прогноз на май 2018 года

8 мая отмечали день Святого Марка и считали его повелителем весенних дождей. Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому, майским грозам всегда очень радовались. Кстати, название дня "Ключник" как раз и возникло по той причине, то, согласно древним верованиям, Марк имел ключи от неба, которое он отмыкал, для того чтобы дождь пролился. Поэтому, святому Марку в этот день молились о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просили послать сильные дожди, говоря о том, что малый дождь землю только грязнит, а сильный – напротив, очищает.

Раньше верили, если 8 мая кукушка кукует, то больше не будет морозов. Хорошая погода и солнце в этот день предвещали обильный урожай яровых культур. То же самое означало звездное небо и теплый вечер.

Ясная погода считалась приметой жаркого лета, а высокая радуга в небе – теплой и ясной погоды в ближайшие дни. Низкая радуга 8 мая, наоборот, являлась плохим знаком и предвещала большое несчастье. А еще говорили так: "Холодные и частые дожди – меда не жди".