Грозовые дожди и прохдала: точный прогноз погоды в Молдове на 10 и 11 мая

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КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Дожди и прохлада сменили по-настоящему летнюю жару, которая продолжалась в Молдове в течение нескольких дней. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 9 мая, в ночные часы в среднем ожидается +11..+14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +21..+24 градусов.

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Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

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В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Точно такая же температура воздуха ночью и днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, установится и 10 мая. Кратковременные грозовые дожди, как ожидают метеорологи, пройдут в некоторых республики и в пятницу, 11 мая, а температурный максимум днем в среднем составит +20..+23.