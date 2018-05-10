Погода в Молдове: точный прогноз погоды на 11 и 12 мая

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КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в четверг в ночные часы в среднем ожидается +11..+14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +21..+24 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

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В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Точно такая же температура воздуха ночью и днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, установится 11 и 12 мая. Кратковременные грозовые дожди, как ожидают метеорологи, пройдут в некоторых районах республики в пятницу, 11 мая, а температурный максимум днем в среднем составит +20..+23.

Народные приметы

Славяне верили, что именно 10 марта необходимо молиться Тарасу Бессонному, который помогает избавиться от лихорадки (кумохи). Эта болезнь представлялась в виде злой старухи, которая являлась ночью в избы и проникала в спящих людей. Поэтому, старались 10 марта не ложиться спать в дневное время.