В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 мая

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КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу ожидается пременная облачность, в течение суток вероятны осадки — в виде сильного ливня, а также грозовых дождей. В ночные часы в среднем ожидается +11..+14 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +21..+24 градусов.

Ветер — восточный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.



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В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Точно такая же температура воздуха ночью и днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, установится 12 и 13 мая.

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Кратковременные грозовые дожди, как ожидают метеорологи, пройдут в некоторых районах республики, а температурный максимум днем в среднем составит +20..+23.

Народные приметы

В старину славяне верили в то, что день 11 мая наделен по-настоящему магической силой. Люди старались в этот день собирать березовый сок, который считался именно сейчас целебным. Таким соком 11 мая и не только поили больных людей, рассчитывая на их скорое выздоровление. С Юга мог дуть очень теплый ветер, и существовала традиция собирать его в ладанки, а потом вешать такие ладанки на шею больным людям, что также приносило выздоровление, согласно существовавшим поверьям. Также очень часто 11 мая готовили снадобья из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались снадобьями на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.