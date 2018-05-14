Точный прогноз погоды: в Молдове будет пасмурно и дождливо

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в нашей стране не превысит 20 градусов тепла, также ожидаются дожди и грозы.

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют в понедельник дождливую погоду по всей стране. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 14 градусам по Цельсию, а днем вряд ли перешагнет отметку в плюс 18 градусов.

Во вторник станет немного теплее: воздух по республике прогреется до плюс 21-22 градусов, ожидаются дожди.

В ожидании грозы>>>

В среду дожди в Молдове окончательно вступят в свои права, правда, станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 21-23 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

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В четверг, 17 мая, погодные тенденции не изменятся, однако станет на один-два градуса теплее, когда днем термометр покажет плюс 23-24 по Цельсию.

Народные приметы

Обычно 14 мая зацветал крыжовник, прилетали стрижи, которых встречали с особой радостью и угощали хлебными крошками, семенами конопли. В народе 14 мая называли по-разному: Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевы. Конечно, все эти названия были неслучайны: действительно, на Еремея проводилось большое количество посевных работ, погода к 14 мая устанавливалась теплая, и говорили, что лето уже совсем близко. Вспоминали весну и встречали ее, называя данный день пролетьем. Говорили, что 14 мая даже самая ленивая соха в поле идет.