Фотофакт: сильный град прошел в Каларашском районе

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. После продолжительного времени и достаточно теплой весны в Молдову пришло похолодание.

© Sputnik / Игорь Подгорный Видеофакт: град на севере Молдовы - последствия ужасающие

В некоторых районах страны прошли сильные дожди. В селе Хородиште Каларашского района прошел сильный дождь и даже выпал град. Фотографиями последствий этого природного явления начали делиться пользователи соцсетей.

По опубликованным фото видно, что некоторые участки полей и тротуара застелило белой пеленой мелких градин.

Пострадали виноградники и другие сельхозугодья.

Также известно, что град прошел и в селе Максимовка Новоаненского района.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеослужбы на этой неделе в Молдове ожидается пасмурная и дождливая погода.

Точный прогноз погоды: в Молдове будет пасмурно и дождливо>>>

В первой половине недели температура воздуха будет 14 градусов, позже столбик термометра достигнет 22 градусов, но зато усилится ветер, порывы которого могут достигнуть 18 метров в секунду.