Погода в Молдове: точный прогноз в Молдове на 17 и 18 мая

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность, при этом сохраняется вероятность осадков. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 14 градусам по Цельсию, а днем плюс 22 градусов.

В ближайшие дни — 17 и 18 мая — в Молдове станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 21-23 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в норме — без заметных геомагнитных возмущений.

Народные приметы

16 мая был известен под самыми разными названиями: Свистопляски, свистуньи, соловьиный праздник, барыш-день, Борис-день. С этого момента начинались соловьиные трели. Поэтому, у курских и тульских народов существовала традиция отправляться в лес ловить соловьев, поскольку поимка птицы сулит счастливую жизнь. Пойманных птиц 16 мая продавали на ярмарках в больших городах. Верили, что пение соловья 16 мая предвещает наступление лета. Существовало очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, 16 мая перед посевом зарывали в землю перст. Также молились, а в процессе посадки, напротив, молчали.