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Точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 мая

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 17 градусам по Цельсию, а днем плюс 24 градусов. 

В ближайшие дни — 18 и 19 мая — в Молдове  станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 24-26 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 8 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет в норме — без заметных геомагнитных возмущений. 

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Народные приметы 

Известно, что именно 17 мая крестьяне пытались заготовить материал, который впоследствии можно использовать для изготовления деревянных ложек. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных.

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В православной церкви 17 мая почитали память Святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Также с этого момента начинались майские грозы, а те, которые случались ранее, считали случайными и единичными. Огородники в день 17 мая должны были отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого они помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. В старину день 17 мая называли по-разному: Пелагея, Пелагея-заступница. Считали, что Пелагея покровительствовала невинным девушкам и птицам. Именно к Пелагее обращались, если требовалась помощь невинным людям.

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Общество
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