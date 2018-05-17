Точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 мая

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КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 17 градусам по Цельсию, а днем плюс 24 градусов.

В ближайшие дни — 18 и 19 мая — в Молдове станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 24-26 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в норме — без заметных геомагнитных возмущений.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы

Известно, что именно 17 мая крестьяне пытались заготовить материал, который впоследствии можно использовать для изготовления деревянных ложек. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных.

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В православной церкви 17 мая почитали память Святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Также с этого момента начинались майские грозы, а те, которые случались ранее, считали случайными и единичными. Огородники в день 17 мая должны были отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого они помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. В старину день 17 мая называли по-разному: Пелагея, Пелагея-заступница. Считали, что Пелагея покровительствовала невинным девушкам и птицам. Именно к Пелагее обращались, если требовалась помощь невинным людям.