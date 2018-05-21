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Погода в Молдове: точный прогноз на 22 и 23 мая

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (349)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют солнечную, ясную погоду, без осадков. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 11 градусам по Цельсию, а днем + 21+22 градуса. 

В ближайшие дни — 22 и 23 мая — в Молдове ожидается ясная и солнечная погода: воздух днем прогреется до плюс 22-25 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 5-6 метров в секунду. 

Атмосферное давление будет в норме — без заметных геомагнитных возмущений. 

Народные приметы 

В православной церкви в это день почитают память святого Иоанна Богослова — одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. 

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Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии — дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником.

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Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти. 

Тема:
Погода в Молдове (349)

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Теги:
погода, Молдова, Кишинев, Общество
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