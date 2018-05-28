Солнечно и тепло: точный прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 мая

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КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. В понедельник на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +11, +16 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +22, +27 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Такая же температура воздуха будет ночью 29 и 30 мая. А днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, ожидается до +24, +29 градусов.

Праздники и народные приметы

В старину 28 мая отмечали День Пахомия-Бокогрея. Считалось, что хорошая погода в этот день означает — лето будет теплым. Примерно 28 мая начинал буйно расти овес. А еще поговаривали, если человек отмечает свой день рождения 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться.

В народе Пахома прозвали Бокогреем или Теплым, поскольку именно в этот период устанавливалась по-настоящему летняя погода. Говорили, что черемуховые утренники постепенно сменяются рябиновым теплом.

В народе верили, если 28 мая теплая погода на Пахома, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший улов. Багряный восход солнца на Пахома означал, что лето будет жарким, стоит ожидать много пожаров. Если мотыльки в этот день низко летают, будет хороший урожай яровой пшеницы.

Верили, если 28 мая перемерзнут в этот день дубовые и березовые листья, а молодые огурцы погибнут, то вторая половина лета будет неблагоприятной для людей, имеющих какие-либо хронические заболевания.