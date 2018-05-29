Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет окончание весны

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Во вторник на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +10, +15 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

В последующие дни существенных изменений погоды не произойдет. Температура воздуха 30 и 31 мая еще немного поднимется. Ночью ожидатеся, что столбик термометра покажет +11, +16 градусов. А днем, по прогнозу Госгидрометеослужбы, в среду будет до +25, +30 градусов, а 31 мая — до +27, +31 градуса.

Праздники и народные приметы

В старину 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. Люди старались либо до этого дня, либо уже в день 29 мая засеять все жито. В этот день отправлялись в лес, чтобы посмотреть на ольху и узнать, каким будет урожай.

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора, но в народе его прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота – поле ячменное заборонить". Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – традиционное блюдо для 29 мая, поскольку в этот день молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то урожай богатый соберешь и запасы продовольствия пополнишь.

Люди верили, если зацвела рябина, то скоро наступят очень теплые дни. Если же рябина поздно зацвела, осень будет продолжительной и суровой. А еще было поверье — если ветку рябины 29 мая положить в лодку и отправиться на рыбалку, то клев будет удачным. Гром 29 мая означал, что урожай зерновых будет хорошим.