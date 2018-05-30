Точный прогноз погоды в Молдове на рубеже весны и лета

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В среду в Молдове ожидается жаркая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +10, +15 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +25, +30 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

Последний день весны будет таким же жарким. Температура воздуха днем 31 мая поднимется до +27, +31 градуса. Ночью ожидается от +11 до +16 градусов.

А вот первый день лета станет более прохладным из-за слабого дождя, который 1 июня прогнозируют синоптики. Ночью столбик термометра покажет +11, +16 градусов. А днем — до +21, +26 градусов.

Праздники и народные приметы

В старину 30 мая отмечали День Евдокии-Свистуньи. Говорили, что по дню 30 мая можно судить, каким будет лето. Как правило, на Евдокию дует достаточно сильный ветер. Считалось, к 30 мая появляется большое количество змей, поэтому люди старались соблюдать осторожность, отправляясь в леса или поля. В этот день начинали окучивать картофель.

В православной церкви 30 мая также почитали святого Ондрона, который, согласно народным верованиям, является сторожем небесных ворот, и именно ему молились о дожде. Просили Ондрона открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

Люди раньше считали, если 30 мая идет дождь на растущую луну, лето будет дождливым. В старину верили, если человек родился 30 мая, то он будет обладать способностью заговаривать дождь.

Северный ветер 30 мая предвещал холодное лето, а холодный ветер означал, что летом будет град.