Точный прогноз погоды в Молдове: каким будет первый день лета

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В четверг в Молдове ожидается жаркая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +11..+14 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +28..+31 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последний день весны заканчивается и объявленный ранее синоптиками "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Все потому, что первые дни лета станут более прохладными. Так, в ночь на 1 июня прогнозируется +11..+14, а днем уже +24..+27. Уже с субботы средний дневной максимум составит +22..+25. Осадков не предвидется.

Праздники и народные приметы

В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале четвертого века — во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Поэтому в этот день вспоминается и Феодот.

Люди раньше считали, что если 31 мая солнце опускается в дымку, то будет дождь, а если облачно — будет ненастная погода. Если к вечеру кучевые облака не прошли, то это предвещало, что погода испортится.