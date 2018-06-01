Погодные рекорды Молдовы 1 июня

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Температурные рекорды, установленные 1 июня, держатся до сих пор приблизительно с середины прошлого столетия.
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы страны, 63 года назад, 1 июня 1955 года столбик термометра поднялся всего до +5 градусов по Цельсию.
А вот спустя семь лет, в первый летний день в 1962 году, было жарче всего за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Столбик термометра тогда в тени прогрелся до +30,9 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 1 июня, составляет 25,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.