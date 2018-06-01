Точный прогноз погоды в Молдове: впереди грозовые дожди

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается жаркая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +14..+17 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24..+27.

© Sputnik / Игорь Взоров Новая напасть в Молдове: что говорят специалисты

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное. С пятницы в республике начинают действовать сразу два "желтых кода" — метеорологический в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, а второй — из-за гидрологической засухи.

В последующие дни станет прохладнее. Так, в ночь на 2 июня прогнозируется уже +11..+14, а днем +22..+25. В воскресенье средний дневной максимум составит +22..+25, а в центральной части страны ожидаются грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского. Он жил в VIII веке. В юности Иоанн посетил многие святые места, а когда вернулся домой, его назначили на пост готфского епископа. Во время преследования христиан хазарами Иоанн скрывался от гонений. После смерти предводителя этого племени предсказал и свою смерть через 40 дней.

Люди раньше считали, что если в первые два дня лета льет дождь, то весь месяц будет сухим. А если 1 июня установилась прохладная погода, то это примета к тому, что еще 40 дней тепла не стоит ждать. Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю.