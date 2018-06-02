Погодные рекорды Молдовы 2 июня

Один из рекордов, установленных во второй день лета, держится уже больше столетия.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Температурный минимум, установленный на территории Молдовы 2 июня, держится уже 107 лет. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ученые прогнозируют, что лето станет длиннее на два месяца

По информации метеорологов, 2 июня 1911 года столбик термометра поднялся всего до +7,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы зарегистрировали спустя полвека. Во второй день лета в 1962 году, было жарче всего за всю историю наблюдений молдавских метеорологов. Столбик термометра тогда в тени прогрелся до +32,6 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 2 июня, составляет 24,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже 132-й год подряд.