Точный прогноз погоды в Молдове: когда на смену жаре придет прохлада

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В субботу в Молдове ожидается жаркая погода без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +14..+17 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +25..+28.

© Sputnik / Игорь Взоров Новая напасть в Молдове: что говорят специалисты

Ветер — юго-восточный. Его порывы достигнут 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное. В республике продолжают действовать сразу два "желтых кода" — метеорологический в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, а второй — из-за гидрологической засухи.

В воскресенье станет прохладнее. Так, в ночь на 3 июня прогнозируется уже +11..+14, а днем +22..+25 градусов. В центральной части страны 3 июня ожидаются грозовые дожди. А в понедельник средний дневной максимум вернется к +26..+29. Осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея. Они жили в третьем веке и погибли за веру во Христа. Их подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Самому младшему, Фалатею, в это время было 18 лет.

Люди раньше считали, что если 2 июня дождь идет, то все лето будет солнечным. Также они полагали, что осадки в этот день предвещают снегопады в декабре.