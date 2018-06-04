Точный прогноз погоды в Молдове: какой будет новая неделя

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В понедельник на большей части Молдовы ожидается жаркая погода без осадков, только в северных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +13, +18 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни существенных изменений не произойдет. Ровно такие же температурные показатели синоптики опубликовали и на 5 июня, а вот в среду будет немногим прохладнее — до +21, +26 градусов днем. Слабые дожди прогнозируют в центре и на севере республики.

Праздники и народные приметы

В старину 4 июня отмечали День Василиски или Соловьиный день — старались ничего не сеять и на пашню не выезжать, чтобы в поле васильков много было – именно такая примета существовала в народе ранее.

Почему возникла традиция не проводить никаких работ в этот день? 4 июня отмечали день Ярилы – бога природы и животворящих сил. Впоследствии он слился с праздником Троицы. Была распространена традиция 4 июня украшать лентами молодую березу и дома.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Кельтские жрецы говорили, что такой человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, старается проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания. Родившиеся в этот день считаются людьми долга, стараются все держать в себе и не открываться даже близким людям. Могут быть немного тщеславными и честолюбивыми в молодости.

Раньше верили, если утром 4 июня сильная роса, то урожай будет богатым, а если туман, то вырастет много грибов. Если в этот день появится большое количество оводов и пауков, значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.