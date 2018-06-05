Точный прогноз погоды в Молдове: придут ли ливни из Европы

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Во вторник на большей части Молдовы ожидается жаркая погода без осадков, только в северных районах пройдут кратковременные грозовые дожди.

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Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +13, +18 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +26, +31 градусов.

Ветер — северо-западный. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — пониженное.

В последующие дни существенных изменений не произойдет. Температура воздуха понизится всего на несколько градусов. Так, в среду ожидается до +24, +28 градусов, в центральных и северных районах — кратковременные грозовые дожди, а 7 июня будет +21, +26 градусов по Цельсию без осадков.

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Раньше 5 июня называли Конопляником или Днем Леонтия Огуречника. Считалось, что это один из самых удачных дней для посева конопли, а она у предков была очень почитаемой культурой. Из конопли ранее изготавливали одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. Старались посадить последние овощи на Леонтия, 5 июня, считая, что если посев проводить позже, то урожай собрать не удастся.

Интересно, что особое внимание в народе уделялось огурцам. Сеяли их тайно, скрывая этот процесс не только от взоров любопытных соседей, но также и от тех членов семьи, которые не были задействованы в процессе. Когда на грядке появлялся первый огурец, его обязательно закапывали, чтобы принести жертву богам (делалось это тоже тайно).

В православной церкви 5 июня отмечают память епископа Ростовского, день Леонтия. Помимо этого 5 июня, почитается память Серапиона Угличского – преподобномученика, который погиб во время разорения Углича поляками в период Смутного времени.