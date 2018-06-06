Точный прогноз погоды в Молдове: грозы или солнце

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КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В среду на большей части Молдовы, в центральных и южных районах, ожидаются кратковременные грозовые дожди. Но при этом сохранится жаркая погода.

© Sputnik / Julien Mattia Страшное наводнение во Франции, Румыния готовится — что ждет Молдову

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в ночные часы будет +13, +18 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +29 градусов.

Ветер — северо-восточный. Его порывы достигнут 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни существенных изменений не произойдет. Температура воздуха понизится до +21, +26 градусов 7 июня, а в пятницу снова будет +24, +29 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В старину 6 июня отмечали День Симеона. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове жара: как избежать солнечного удара

Согласно народному календарю, 6 июня, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также 6 июня анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

В церкви 6 июня почитают память Симеона Столпника, чудотворца, который известен тем, что жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии.

В это время цветут яблони, нужно подкармливать зольной водой растущие лилии. Производится 6 июня раскипировка однолетних растений.

Раньше верили — если 6 июня идет дождь, будет много грибов, а сильный запах шиповника предвещал дождь.