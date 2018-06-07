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Точный прогноз погоды в Молдове: начнет становиться еще жарче

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (361)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В четверг в Молдове ожидается самая прохладная за последнее время погода. Осадков Государственная гидрометеорологическая служба 7 июня не прогнозирует. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Метеорологи сообщают, что в ночные часы будет +7, +12 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +21, +26 градусов. 

Ветер — восточный. Его порывы достигнут 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие дни температура начнет постепенно подниматься. Таким образом, уже с субботы днем она достигнет отметки в +30 градусов и превысит ее в южных районах.

В пятницу метеорологи прогнозируют +24, +29 градусов в тени, 9 июня – до +25, +30 градусов по Цельсию и слабые дожди.

К середине следующей недели воздух в дневные часы в тени будет прогреваться до +32 градусов.

Праздники и народные приметы

В старину 7 июня отмечали Иванов день. Именно с 7 июня начинались так называемые медведяные росы, которые, согласно поверьям, являются очень вредными. Тем не менее, в старину под росу клали различные травы, лекарственные коренья, корешки. 

Снимок Млечного пути, сделанный американским астронавтом Тимом Пиком
© Photo: Tim Peake/ESA/NASA
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Также известно, что этот день — начало появления мучнистой росы (медовых, сладких рос). В старину, когда не существовало действенных средств по борьбе с вредителями, мучнистые росы становились настоящим бедствием для сельских жителей. Мучнистая роса представляла собой сладкие выделения червей и тли, которые питаются соками растительности.

Раньше верили, если 7 июня будет много медведяной росы, значит, урожай будет богатым. Если поздно зацвела рябина, осень будет долгой.

В православной церкви 7 июня отмечается день памяти Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно Иоанн был самым близким человеком для Иисуса Христа из числа его учеников. Он смог предсказать не только приход Спасителя за землю, но и его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. При жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру.

Тема:
Погода в Молдове (361)

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Теги:
прогноз, погода, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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