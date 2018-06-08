Жара наступает: точный прогноз погоды в Молдове на 9 и 10 июня

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. В четверг в Молдове ожидается жаркая погода — безоблачное небо и без осадков. Метеорологи сообщают: в ночные часы будет +8, +13 градусов по Цельсию, а днем воздух в тени прогреется до +24, +27 градусов.

В последующие дни будет становиться еще жарче. С субботы температура достигнет отметки в +30 градусов днем и выше (особенно в южных районах).

К середине следующей недели воздух в дневные часы в тени будет прогреваться до +32 градусов.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 8 июня почитают память Карпа, который был одним из учеников святого Павла. О жизни этого человека известно очень мало, поскольку он не слишком часто упоминается в священных книгах. Однако в народе карп стал очень известен и почитаем, поскольку его имя созвучно с названием одного из вида рыб, и рыболовы всегда старались молиться Карпу о хорошем улове. Именно на Карпа в дом принято было приглашать печника, который осматривал печь, при необходимости подправлял ее. После работы мастера обязательно следует угостить караваем. Кстати, еще один ломоть каравая 8 июня обязательно клали за печь, чтобы покормить домового, ведь его побеспокоили во время ремонта. Принято было относиться к печникам с большим уважением, поскольку именно от их работы зависело, насколько тепло и уютно будет в доме, особенно, зимой.