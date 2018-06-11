В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 июня

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. По данным синоптиков сегодня в Молдове ожидается переменная облачность — возможны во второй половине дня осадки. Речь идет о дождях и грозах. Ночью ожидается + 16+17 С, днем столбик термометра поднимется до + 26 + 27 С.

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На неделе — во вторник, среду и четверг — дневные температурные максимумы вырастут. Ожидается до плюс 31-32 градусов, дожди маловероятны.

В жаркую погоду медики рекомендуют выпивать на протяжении дня не менее двух с половиной литров чистой воды во избежание дегидратации организма.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы

В православной церкви 11 июня почитают память преподобной Феодосии Константинопольской. Именно 11 июня по новому стилю мощи Феодосии девы Тирской были перенесены в Венецию.

А вот, день ее кончины церковь отмечает 16 апреля. Известно, что 17-летняя Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.

В народе Федосью прозвали Колосницей и Гречишницей, поскольку 11 июня принято было сеять гречиху, а также появляются грибы.

Принято было именно с Феодосьи начинать кормить скотину хлебными баранками и печеными сочнями — верили, что в этом случае она будет хорошо плодиться, а сам приплод будет здоровым.