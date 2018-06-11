Сразу два "желтых кода" в Молдове: что обещают синоптики

Молдавские метеорологи вынесли еще одно предупреждение: теперь в стране действует сразу два "желтых кода" - гидрологической и метеоопасности.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в понедельник "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение будет действовать до 18 июня.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы 11-18 июня сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — сообщили в Госгидрометео.

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Также в республике продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. "До 13 июня на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — отметили в метеослужбе.