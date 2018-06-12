Дожди и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 июня

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. По данным синоптиков сегодня в Молдове ожидается переменная облачность — возможны осадки. Речь идет о дождях и грозах. Ночью ожидается + 16+17 С, днем столбик термометра поднимется до + 27 + 29 С.

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На неделе — в среду и четверг — дневные температурные максимумы вырастут. Ожидается до плюс 31-32 градусов, дожди маловероятны.

В жаркую погоду медики рекомендуют выпивать на протяжении дня не менее двух с половиной литров чистой воды во избежание дегидратации организма.

Народные приметы

Обычно на Еремея заканчивают проведение посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. Также в народе 12 июня было назван змеиным, поскольку, согласно наблюдениям, проводились "змеиные свадьбы", и сами змеи были очень агрессивными. Поэтому, люди с осторожностью ходили 12 июня в поля и в лес. Опасно было убивать змей, поскольку славяне верили, что змеиные сородичи обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь. Существовала даже поговорка: "Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы". Кроме того, на Руси было широко распространено убеждение, согласно которому, змеи связаны со многими растениями, а потому, могут влиять друг на друга. Часто люди приносили кусочек марьина корня в ладанке, и именно ему приписывали свойства прогонять змей. Верили, что, если разбросать веточки руты на опушках, то змеи съедят их и обязательно умрут либо лишатся возможности кусаться. Кроме того, аналогичными свойствами славяне наделяли изумруд, хотя и нужно сказать, что этот камень не всем был доступен.