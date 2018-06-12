На Молдову надвигается африканская жара: синоптики вынесли предупреждение

Сразу несколько "желтых кодов" будут действовать в Молдове со среды: синоптики предупреждают о сильной жаре, чрезвычайной пожарной опасности и низкой водности.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила во вторник "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погодой. Предупреждение будет действовать всего несколько дней.

"В период 13-15 июня преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию", — отмечено в сообщении Госгидрометео.

В стране продолжают действовать еще два "желтых кода". До 13 июня на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Второе предупреждение касается низкой водности, которая сохранится до 18 июня в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы. В Госгидрометео просят экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы.

Каким будет лето в Молдове — прогноз синоптиков>>>

"Желтый код" предполагает потенциально опасные погодные условия. Ожидаемые метеорологические явления (ливни, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры, возможные повышения дебитов и уровней воды и др.) обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.