Жара после ночной грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 14 и 15 июня

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. После ночной грозы в Молдову опять приходит жара. По данным синоптиков, сегодня в Молдове ожидается ясная и солнечная погода. Ночью ожидается + 16+17 С, днем столбик термометра поднимется до + 28 + 30 С.

Важно знать — как избежать солнечного удара>>>

На неделе — в четверг и пятницу — ожидается до плюс 31-32 градусов, возможны дожди и грозы.

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В жаркую погоду медики рекомендуют выпивать на протяжении дня не менее двух с половиной литров чистой воды, чтобы избежать дегидратации организма.

Народные приметы

В этот день заканчивали все посевные работы и распрягали коней. В народе 13 июня называли Распрягальником и говорили: "Распрягальник — севу край, коня распрягай" В православной церкви 13 июня почиталась память святого Ерма — одного из семидесяти апостолов. Известно, что святой Ерма занимал пост епископа в Филиппополе Фракийском и претерпел множество гонений со стороны язычников, проповедуя христианскую веру. Однако мучеником он не является, поскольку умер своей смертью. Однако, согласно другой версии, Ерма был умерщвлен в результате долгих мучений, которым его подвергли за веру во Христа — на этот счет сегодня не существует единого мнения.