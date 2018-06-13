Сразу три "желтых кода" в Молдове: что обещают синоптики кроме жары

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила в среду "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"В период 13-15 июня на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — отмечено в сообщении Госгидрометео.

© Sputnik / Alexander Utkin Жара может убить: более 10% пострадавших от солнечного удара погибают

В стране до 15 июня действует еще один "желтый код" метеоопасности в связи с жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, преимущественно в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов по Цельсию.

В Молдове жара: как избежать солнечного удара>>>

Помимо этого, в республике продолжает действовать гидрологическое предупреждение в связи с низкой водностью. В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы до 18 июня сохранится низкая водность.

"Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — добавили в Госгидрометео.