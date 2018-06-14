10:52 14 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.74
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.64
Поиск
Пляж

Нестерпимая жара и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 июня

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (365)
197 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Жара не собирается отступать: по данным синоптиков, в четверг в Молдове ожидается переменная облачность, возможны грозовые дожди. Ночью средняя температура составит +15..+20 градусов по Цельсию, днем столбик термометра поднимется до +29..+34.

"В четверг, 14 июня, сохранится жаркая погода с нестабильным характером", — отметили в Госгидрометео службе.

В ближайшие дни — в пятницу и субботу — ожидается до плюс 30-33 градуса, возможны дожди и грозы.

Девушка в бикини и в каске
© Sputnik / Владимир Астапкович
Сразу три "желтых кода" в Молдове: что обещают синоптики кроме жары

В стране продолжают действовать сразу три "желтых кода" в связи с жаркой погодой, высокой пожароопансостью и низкой водностью.

Праздники и народные приметы

В этот день Православная церковь чествует святого Иустина Философа — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.

В народе верили, если 14 июня заря окрашена в ярко-красный цвет — рожь тоже будет с красным наливом. Также люди полагали, если утро 14 июня пасмурное, то стоит ожидать хорошего урожая яровых, а если ветер дует с западной стороны, то в ближайшее время не миновать ухудшения погоды.

Тема:
Погода в Молдове (365)

По теме

Сразу два "желтых кода" в Молдове: что обещают синоптики
Прогноз погоды в Молдове на субботу: будет жарко, над страной нависнет гроза
Теги:
самый точный прогноз погоды на сегодня, прогноз погоды на сегодня, прогноз погоды, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Майлис Репс на пресс-конференции Министерства образования и науки
    Эстонский с детства

    Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.

  • Кортеж для лебедей
    Лебединое озеро

    Сотрудники Госавтоинспекции в Пружанах были вынуждены сопроводить к озеру семью лебедей с птенцами, которые двигались к водоему по проезжей части.

  • Лика Бочоришвили - молодой винодел
    Правила виноделов

    Действительно ли виноделие – не женское занятие? Молодая грузинка разрушает стереотипы и рассказывает о своем необычном увлечении.

  • Sputnik
    "Стоянка человека"

    Международного фестиваль "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня. Он назван по одноименному рассказу писателя Фазиля Искандера.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Снимок Завтрак на привале фотографа Себнема Коскуна, вошедший в шорт-лист лауреатов конкурса им. Андрея Стенина
Лучшие снимки конкурса Андрея Стенина
Гонки на кроватях прошли в Великобритании
Экстремальное увлечение: гонки на кроватях прошли в Великобритании
Как уберечь себя от менингита
Как уберечься от менингита

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.