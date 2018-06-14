Нестерпимая жара и грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 15 и 16 июня

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Жара не собирается отступать: по данным синоптиков, в четверг в Молдове ожидается переменная облачность, возможны грозовые дожди. Ночью средняя температура составит +15..+20 градусов по Цельсию, днем столбик термометра поднимется до +29..+34.

"В четверг, 14 июня, сохранится жаркая погода с нестабильным характером", — отметили в Госгидрометео службе.

В ближайшие дни — в пятницу и субботу — ожидается до плюс 30-33 градуса, возможны дожди и грозы.

В стране продолжают действовать сразу три "желтых кода" в связи с жаркой погодой, высокой пожароопансостью и низкой водностью.

Праздники и народные приметы

В этот день Православная церковь чествует святого Иустина Философа — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.

В народе верили, если 14 июня заря окрашена в ярко-красный цвет — рожь тоже будет с красным наливом. Также люди полагали, если утро 14 июня пасмурное, то стоит ожидать хорошего урожая яровых, а если ветер дует с западной стороны, то в ближайшее время не миновать ухудшения погоды.