Жара "атакует": точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 июня

КИШИНЕВ, 15 июня — Sputnik. Жара, судя по всему, не просто не собирается отступать, но и, наоборот, "атакует". По данным синоптиков, в пятницу в Молдове ожидается ясная погода, будет солнечно и жарко. Ночью средняя температура составит +15..+20 градусов по Цельсию, днем столбик термометра поднимется до +29..+32.
Молдова, жара, палатки — где в Кишиневе укрыться от палящего солнца>>>
В стране продолжают действовать сразу три "желтых кода" в связи с жаркой погодой, высокой пожароопансостью и низкой водностью.
Праздники и народные приметы
Известно, что в этот день девушки плели венки на счастье — делали их из вьюнка.
Кроме того, была распространена традиция украшать дома веточками берез. Сам же праздник Вьюнец предполагал проведение большого количества обрядов, которые не дошли до нашего времени и сегодня не используются. Однако известно, что 15 июня крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего начинали ходить по улицам всей дружной толпой и петь песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. Взрослых людей 15 июня угощали вином, а детей — конфетами, или же давали им мелкие деньги. К вечеру молодежь собиралась на игрища, общалась между собой. Девицы плели венки из вьюнка и водили хороводы. Молодцы боролись друг с другом и состязались в силе и ловкости. Говорили, что делать венки из вьюнка — значит, по приметам, плести свое будущее хорошими мыслями. На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия. Именины в этот день отмечают Мария, Дмитрий, Никифор, Константин, Иван.