Жара "атакует": точный прогноз погоды в Молдове на 16 и 17 июня

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КИШИНЕВ, 15 июня — Sputnik. Жара, судя по всему, не просто не собирается отступать, но и, наоборот, "атакует". По данным синоптиков, в пятницу в Молдове ожидается ясная погода, будет солнечно и жарко. Ночью средняя температура составит +15..+20 градусов по Цельсию, днем столбик термометра поднимется до +29..+32.

Молдова, жара, палатки — где в Кишиневе укрыться от палящего солнца>>>

В стране продолжают действовать сразу три "желтых кода" в связи с жаркой погодой, высокой пожароопансостью и низкой водностью.

Праздники и народные приметы

Известно, что в этот день девушки плели венки на счастье — делали их из вьюнка.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Кроме того, была распространена традиция украшать дома веточками берез. Сам же праздник Вьюнец предполагал проведение большого количества обрядов, которые не дошли до нашего времени и сегодня не используются. Однако известно, что 15 июня крестьяне собирались за околицей шумными компаниями, после чего начинали ходить по улицам всей дружной толпой и петь песни, посвященные парам, которые сочетались браком в текущем году. Взрослых людей 15 июня угощали вином, а детей — конфетами, или же давали им мелкие деньги. К вечеру молодежь собиралась на игрища, общалась между собой. Девицы плели венки из вьюнка и водили хороводы. Молодцы боролись друг с другом и состязались в силе и ловкости. Говорили, что делать венки из вьюнка — значит, по приметам, плести свое будущее хорошими мыслями. На столе 15 июня обязательно стоял свежеиспеченный каравай, который являлся олицетворением солнца, богатства, благополучия. Именины в этот день отмечают Мария, Дмитрий, Никифор, Константин, Иван.