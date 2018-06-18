09:26 18 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Фонтан

Солнце после грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 июня

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (367)
15010

Каждый день читайте на сайте Sputnik точный прогноз погоды, а также народные традиции и приметы.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. На прошлой неделе в Молдове стояла засушливая погода, в выходные шли дожди, а в понедельник в страну вновь возвращается жара. Ночью ожидается + 17+18, а днем столбик термометра поднимется до + 29 + 30 С. 

В кишиневском троллейбусе из-за жары на глазах у пассажиров чуть не погиб мужчина>>>

Атмосферное давление — нормальное. Ветер восточный, 2-3 м/с. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

В ближайшие два дня 19 и 20 июня ожидается солнечная и жаркая погода. Столбик термометра поднимется до + 29+30 граудсов в дневные часы. Осадки не прогнозируются. 

Народные приметы

В народе примечали, что в это время начинает цвести овсяница, сон-трава, которую также называли прострелом. 18 июня отмечали Дорофеев день. В православной церкви почитается память святого Дорофея, который, согласно историческим сведениям, проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам — именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость. Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости — во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

 

Тема:
Погода в Молдове (367)

По теме

Дождемся ли дождей: точный прогноз погоды в Молдове на 17 и 18 июня
Теги:
прогноз погоды, погода, кишинев, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • По Шелковому пути

    Видео о том, как в Ташкенте встречали участников международного мотопробега "Путь кочевника", смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Пионеры из Артека фотографируются возле замка Ласточкино гнездо.
Советский "Инстаграм", или Чем в Сети хвастались бы артековцы из прошлого
Прогноз суриката на матч Германия - Мексика
Сурикат предсказал, кто победит в матче Германия - Мексика - видео
Футбольные команды
Футбольные команды: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться