Солнце после грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 июня

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. На прошлой неделе в Молдове стояла засушливая погода, в выходные шли дожди, а в понедельник в страну вновь возвращается жара. Ночью ожидается + 17+18, а днем столбик термометра поднимется до + 29 + 30 С.

В кишиневском троллейбусе из-за жары на глазах у пассажиров чуть не погиб мужчина>>>

Атмосферное давление — нормальное. Ветер восточный, 2-3 м/с.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В ближайшие два дня 19 и 20 июня ожидается солнечная и жаркая погода. Столбик термометра поднимется до + 29+30 граудсов в дневные часы. Осадки не прогнозируются.

Народные приметы

В народе примечали, что в это время начинает цвести овсяница, сон-трава, которую также называли прострелом. 18 июня отмечали Дорофеев день. В православной церкви почитается память святого Дорофея, который, согласно историческим сведениям, проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Во время гонений, организованных в отношении христиан по инициативе императора Диоклетиана, скрывался от сторонников языческой веры. Смог вернуться в Тир только после того, как императорский титул стал носить Константин, известный своим лояльным отношением к христианам — именно он издал Миланский эдикт. Благодаря этому, на территории Римской империи была провозглашена религиозная терпимость. Около 50 лет после этого Дорофей управлял своей епархией. Однако он умер не от старости — во время правления Юлиана Отступника он принял мученическую смерть во имя веры, поскольку новый император не разделял убеждения своего предшественника Константина и преследовал христиан.