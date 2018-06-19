Жара наступает: точный прогноз погоды в Молдове на 20 и 21 июня

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КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Жара наступает на Молдову: в стране ожидаются высокие температуры. По данным синоптиков, сегодня в республике днем будет + 28 + 30 С, в ночные часы + 16 + 17 С.

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Атмосферное давление нормальное. Что касается геомагнитной обстановки, то она спокойная — вероятны лишь небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие два дня — 20 и 21 июня — ожидается жаркая погода.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Возможны кратковременные осадки.

Народные приметы

Именно в этот день в старину начинали проводить прополку полей и огорода. Говорили: "Пришел Илларион — лишнюю траву из поля вон". В народе также знали, что если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться. Однако в то же время считали, что сорную траву следует выпалывать только во время убывающего месяца, а на растущую и полную Луну это делать бесполезно. И это не все приметы и легенды 19 июня.